حكومة الدبيبة تشكل لجنة لدارسة استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي | أخبار ليبيا 24

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أصدرت مجلس وزارء حكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس قرارًا بتشكيل لجنة وزارية لدارسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي.

ونص قرار مجلس الوزراء رقم (539)، أن اللجنة الوزارية تكون برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وعضوية وزيري الحكم المحلي والتخطيط المكلف ومسؤولين آخرين.

وأوضح القرار أن تتولى اللجنة دراسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي، على أن تقدم تقريرها في موعد أقصاه شهر.

وأفاد القرار أن للجنة المشكلة حصر الكميات المستوردة والكميات المنتجة محليا من الوقود سنوي، والتكلفة الإجمالية للكميات المستوردة والكميات التي يتم إنتاجها محليا.

وتقوم اللجنة بحسب القرار كذلك بتحديد قيمة الدعم النقدي لكل مواطن وفق ميزانية الدعم السنوية.

ونص القرار على تحديد السعر التوازني لأنواع الوقود المستخدمة للاستهلاك الإضافي، وتحديد آلية توزيع الدعم النقدي على المواطنين وطرق تنفيذها.

وتتولى اللجنة عقد لقاءات فنية وإعلامية مع المهتمين بهذا الملف، والعمل على توضيح الإجراءات المتخذة للمواطنين.