رئيس مجلس النواب يبحث مع وليامز سبل دعم السلطة التنفيذية

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، بمقر إقامته في العاصمة المصرية القاهرة، المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز.

رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي، وفي تصريحات صحفية، أوضح أن اللقاء بحث أخر المستجدات التي توصلت إليها لجنتا مجلسي النواب والدولة في المسار الدستوري.

وأشار الصافي إلى أن اللقاء تطرق نحو السلطة التنفيذية وكيفية دعمها بالصورة الصحيحة لتتمكن من تقديم الخدمات الضرورية لكافة الليبيين دون إقصاء أو تمييز.