لجنة وزارية لدراسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي

أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، قرارا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين لدراسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي، على أن تقدم تقريرا مفصلا للمجلس في مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور القرار.

أعضاء اللجنة

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من:

– وزير الحكم المحلي

– وزير التخطيط المكلف

– وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية

– مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي

– مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي

– رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط

– عضو قانوني عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء

– مندوب عن ديوان المحاسبة

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مهام اللجنة

وتتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون، رقم 639 لسنة 2022، دراسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي، وفق الاختصاصات التالية:

1- حصر الكميات المستوردة والكميات المنتجة محليا من الوقود سنويا.

2- حصر التكلفة الإجمالية للكميات المستوردة والكميات التي يتم إنتاجها محليا.

3- تحديد قيمة الدعم النقدي لكل مواطن وفق ميزانية الدعم السنوية.

4- تحديد السعر التوازني لأنواع الوقود المستخدمة للاستهلاك الإضافي.

5 – تحديد آلية توزيع الدعم النقدي على المواطنين وطرق تنفيذها.