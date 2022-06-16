عقيلة يستعرض مع ويليامز سبل دعم السلطة التنفيذية

استقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الخميس، بمقر إقامته في العاصمة المصرية القاهرة، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز.

وأوضح رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي، في تصريحات صحفية، أن اللقاء بحث آخر المستجدات التي توصلت إليها لجنتا مجلسي النواب والدولة في المسار الدستوري.

وأضاف الصافي أن اللقاء ناقش طريقة دعم السلطة التنفيذية بالصورة الصحيحة، بحيث تتمكن من تقديم الخدمات الضرورية لكافة الليبيين دون إقصاء أو تمييز.

وكانت ويليامز قد دعت رئيس مجلس الدولة إلى لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة، فيما أكد المشري أن الزيارة ليست غاية في حد ذاتها، مشددًا على أن المهم هو جدية الطرف المقابل في إيجاد توافق وطني ينهي المراحل الانتقالية، عبر تجديد الشرعية السياسية في ليبيا من خلال إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

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