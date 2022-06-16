السايح: المفوضية قادرة على تحديد يوم الاقتراع في ديسمبر بـ”شرط” | أخبار ليبيا 24

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قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إن المفوضية ستكون قادرة على تحديد موعد يوم الاقتراع في ديسمبر المقبل.

واستطرد السايح – في حوار مع صحيفة العين الإخبارية – أن تحديد موعد الانتخابات يتم في حال استلام المفوضية التشريعات الانتخابية التي تقرها القاعدة الدستورية في يوليو.

وأشار رئيس المفوضية إلى أنه في حال تأخير استلام التشريعات الانتخابية بعد يوليو المقبل يعني أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في 2022.

وأوضح أن البعثة الأممية تعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف من خلال تيسير اللقاءات الحوارية لحل الأزمة.

وأفاد السايح أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تدفع نحو إجراء الانتخابات كبديل للوضع المتأزم الحالي.

وذكر رئيس المفوضية أن الوضع الحالي ينبئ بتطور الأزمة نحو الصراع المسلح، وهو ما لا تحبذه معظم دول المنطقة خاصة في ظل الأوضاع العالمية الحالية.

وأضاف أن مفوضية الانتخابات على تواصل مستمر على مدار الأسبوع مع خبراء من البعثة الأممية بهدف إبقاء المشاورات الفنية ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية المرتقبة مواكبة للحوارات والمناقشات السياسية الجارية في القاهرة.