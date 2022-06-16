اتحاد القبائل الليبية: نعزي القذاذفة في مقتل أحد أبنائها

تقدم اتحاد القبائل الليبية، في بيان منشور له اليوم الخميس، بتعازيه لقبيلة القذاذفة في وفاة المناضل ” علي امحمد البسط القذافي ” الذي قتل اليوم داخل المصرف التجاري في مدينة سبها، جنوب البلاد.

ويذكر أنه لم يقدم اتحاد القبائل الليبية في البيان الذي نشره على صفحته الرسمية على “فيسبوك” أي معطيات إضافية حول ملابسات أو أسباب مقتل علي امحمد البسط القذافي داخل المصرف التجاري بسبها، كما لم يذكر الأطراف أو الجهات التي قد تقف وراء ذلك.

وتجدر الإشارة الى أنه تم قُتل مواطنان جراء إطلاق نار داخل المصرف التجاري الوطني فرع سبها، اليوم الخميس.

كما يذكر أن القتيلين هما سالم محمد أبوبكر سعيد المغربي، وامحمد البسط القذافي