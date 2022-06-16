«رئاسة الأركان»: هيئة العمليات تبحث آليات تفعيل غرفة العمليات الرئيسية

عقدت هيئة العمليات برئاسة الأركان العامة التابعة حكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء، اجتماعًا رفيع المستوى لمناقشة آليات تفعيل غرفة العمليات الرئيسية، وذلك تنفيذاً لأوامر «القائد الأعلى للجيش الليبي».

وأفاد بيان نشرته صفحة رئاسة الأركان العامة على «فيسبوك»، بأن الاجتماع الذي عُقد بمقر هيئة العمليات ضم رئيس هيئة العمليات، ومعاونه ومديري الإدارات التابعة لها، وآمري شعب العمليات بالأركانات النوعية، والإدارات التابعة لرئاسة الأركان العامة.

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وأضاف البيان أن الاجتماع تطرق إلى التأكيد على ضرورة «تنفيذ الأوامر الصادرة عن القائد الأعلى وتعليمات رئاسة الأركان العامة بشأن تفعيل غرفة العمليات الرئيسية»، بالإضافة إلى «تأكيد مبدأ تنظيم التعاون والتواصل بين غرفة العمليات الرئيسية والوحدات التابعة لرئاسة الأركان العامة، والجهات الأمنية ذات العلاقة».

كما تناول الاجتماع «التأكيد على الاتصال المباشر والمستمر وبمختلف الوسائل المتاحة بين غرفة العمليات الرئيسية، وبقية غرف العمليات الفرعية للوحدات للرفع من مستوى الأداء».

ومن جانبه أكد رئيس هيئة العمليات اللواء ركن عبدالفتاح البلوق، «أهمية التواصل، وتأييد التعاون المستمر بين الوحدات التابعة لرئاسة الأركان لما فيه مصلحة البلاد واستقرار الوطن».