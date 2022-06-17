قائد العمليات المشتركة لأركان الدفاع الإيطالية في زيارة الى مصراتة

العنوان – مصراتة

ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء اليوم الخميس أن قائد العمليات المشتركة لأركان الدفاع الإيطالية الجنرال فرانشيسكو باولو فيليولو، يؤدي اليوم زيارة إلى مدينة مصراتة.

وأوضحت الوكالة أن قوة عسكرية إيطالية مشاركة في عملية “أبقراط” تتواجد بالمدينة، تم تأكيدها مؤخرًا ببقاء 200 عسكري وإطار طبي لحماية المستشفى العسكري الميداني وتقديم العناية للعسكريين الإيطاليين المتواجدين في ليبيا.

وأشارت وكالة نوفا إلى أنه يوجد ايضًا فريق التدريب المتنقل (Mtt) الذي يتشكل من مُكونين ومدربين في المجال الصحي أيضًا.

وأفادت الوكالة أن هذا الأمر يأتي بعد أن أصدرت وزارة الدفاع الايطالية أوامر في الأسابيع الأخيرة بإعادة جزء من العاملين في المجال الطبي والوسائل والمعدات الموجودة في مصراتة على إثر إتفاق مع السلطات الليبية.