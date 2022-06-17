إعادة توطين 21 لاجئاً من ليبيا إلى كندا وأوروبا خلال أسبوع

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توطين 21 لاجئاً من ليبيا إلى كندا وأوروبا هذا الأسبوع، بتمويل من برنامج التنمية والحماية الإقليمي لشمال أفريقيا التابع للاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أجّلت في يناير الماضي مجموعة مكونة من 132 من طالبي لجوء من ليبيا إلى رواندا، ليبلغ عدد من تمت مساعدتهم بنقلهم عبر رحلات جوية من ليبيا إلى بر الأمان 8,296 لاجئًا وطالب لجوء من الفئات الأشد ضعفاً من ليبيا، وذلك منذ عام 2017.

وتتبع المفوضية سياسة إعادة توطين اللاجئين من بلد اللجوء إلى بلد ثالث، حيث يحصلون على وضع قانوني وهو خيار محدود للأشخاص الذين يستوفون معايير محددة، ويشمل نسبة مئوية دنيا من اللاجئين الذين يعانون من أكثر أوجه الضعف.

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