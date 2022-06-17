قدور يبحث مع السفير البلجيكي عدد من المواضيع الهامة

العنوان – سرت

ذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية أن الوزير حافظ قدور بحث مع سفير مملكة بلجيكا لدى ليبيا كريستوفر دوباسمبير عدد من المواضيع الهامة.

وأضافت الوزارة أن قدور استعرض مع دوباسمبير العلاقات الليبية البلجيكية والمحافظة على الأصول الليبية المجمدة في المملكة البلجيكية.

وناقش وزير الخارجية والسفير البلجيكي القضايا المرفوعة من الشركات والأشخاص في المحاكم البلجيكية ضد الدولة الليبية.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى أهمية التعاون القضائي بين الدولتين بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية الليبية المعتمدة في بروكسـل.

وبحث قدور ودوباسمبير سبل دعم المملكة البلجيكية للحكومة الليبية في استئناف المفاوضات حول حظر الطيران الليبي على الأجواء الأوروبية.

كما تطرق الجانبان أيضًا إلى توقيع اتفاق لتصدير المنتجات ذات المنشأ الليبي داخل الاتحاد الأوروبي.