لقاء يجمع الحداد بالناظوري في القاهرة… وتأكيدات بعدم العودة للحرب

شهدت العاصمة المصرية القاهرة لقاء جمع الفريق محمد الحداد والفريق عبد الرزاق الناظوري، بحضور اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وبإشراف المستشارة الأممية ستيفاني وليامز.

وأكد اللواء خالد المحجوب الذي نقل تفاصيل الاجتماع، أن الحاضرين توافقوا على العمل على إجلاء كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، والعمل على زرع الثقة التي تعوّل على انعدامها أطراف مختلفة، مصلحتها استمرار حالة عدم الاستقرار في البلد وعدم السماح بعودة الحرب تحت أي مبررات لتقويض السلم الذي تحقق من خلال اتفاق جنيف.

وأضاف المحجوب في منشور، أن المجتمعين أكدوا على ضرورة المُضي قُدماً في تحقيق بنود الاتفاقية المتعلقة بإعادة دمج المجموعات المسلحة، وتفكيكها والسعي لتوحيد المؤسسة العسكرية من الكوادر العاملة وضرورة الخروج من دائرة تدوير الأزمة الليبية، خصوصاً لما وصل إليه حال المواطن والظروف التي صار عليها الوضع العام .

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