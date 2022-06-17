المحجوب: خلال اجتماعهما بالقاهرة.. الناظوري والحداد أكدا على إجلاء كافة المرتزقة من ليبيا

أكد رئيس أركان الجيش ” عبد الرزاق الناظوري ” ورئيس أركان قوات المنطقة الغربية ” محمد الحداد ” خلال لقائهما في القاهرة العمل على إجلاء كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

جاءت هذه المعلومات في منشور لمدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش اللواء ” خالد المحجوب ” بين فيه ، أن الجانبين أكدا خلال اللقاء الذي عقد بحضور لجنة 5+5 العسكرية المشتركة العمل على زرع الثقة التي تعوّل على انعدامها أطرافا مختلفة مصلحتها استمرار حالة عدم الاستقرار في البلد وعدم السماح بعودة الحرب تحت أي مبررات لتقويض السلم الذي تحقق من خلال اتفاق جنيف.

كما أشار االمحجوب الى أن ، الجانبين خلال لقائهما الذي حضرت المستشارة الأممية جانبا منه أكدا على ضرورة المضي قدما في تحقيق بنود الاتفاقية في إعادة دمج المجموعات المسلحة وتفكيكها والسعي لتوحيد المؤسسة العسكرية من الكوادر العاملة وضرورة الخروج من دائرة تدوير الأزمة الليبية خصوصا لما وصل إليه حال المواطن والظروف التي صار عليها الوضع العام.