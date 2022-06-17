المحجوب: لقاء القاهرة أكد على أنه لاعودة للحرب تحت أي مبرر

العنوان – القاهرة

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب إن لقاء الفريق اول عبدالرازق الناظوري والفريق الحداد في القاهرة مع لجنة 5+5 العسكرية تم خلاله التأكيد على أن يتم العمل على إجلاء كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وأضاف المحجوب أنه تم خلال اللقاء الذي حضرت جانبا منه المستشارة الأممية ستيفاني وليامز الدعوة للعمل على زرع الثقة الذي تعوّل على انعدامها أطراف مختلفة مصلحتها استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد.

وأوضح مدير الإدارة أنه تم التشديد على عدم السماح بعودة الحرب تحت أي مبررات لتقويض السلم الذي تحقق من خلال اتفاق جنيف.

وذكر المحجوب أنه تم أيضًا التأكيد على ضرورة المضي قدما في تحقيق بنود الاتفاقية في إعادة دمج المجموعات المسلحة وتفكيكها والسعي لتوحيد المؤسسة العسكرية من الكوادر العاملة.

وتابع مدير الإدارة أنه تم المطالبة بضرورة الخروج من دائرة تدوير الأزمة الليبية خصوصا لما وصل إليه حال المواطن والظروف التي صار عليها الوضع العام.