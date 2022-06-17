مجلس بلديات فزان: نرحب بأي حكومة يتفق عليها الليبيون

أكد مجلس بلديات فزان في الاجتماع الذي عقد الخميس في سبها، برئاسة عميد المجلس البلدي لبلدية سبها، الشاوش عبدالسلام غربال، على ترحيب المجلس بأي حكومة يتفق عليها جميع الليبيين، وتحترم خصوصية فزان وأوضاعها ويرفض العودة إلى الانقسام السياسي من جديد.

وأضاف المجلس في بيان له، أن استمرار إصرار الأطراف المتنازعة على الانقسام يعني استحداث حكومة ثالثة في الجنوب.

واستنكر المجلس تجزئة بعض بلديات فزان، وطالب بإلغاء تجزئة هذه البلديات، الذي تم إقراره دون مراعاة للأوضاع الاجتماعية والخدمية والأمنية، مما تسبب في إعاقة العديد من المشاريع، حسب البيان.

كما طالب المجلس بدعم البلديات القائمة والحصول على النصيب المناسب والكافي من الميزانيات، ذلك من أجل سد احتياجات البلديات والالتزام بالوعود السابقة.

وجدد المجلس مطالبته لرئاسة الوزراء بالتأكد من نقل اختصاصات شركة الخدمات العامة، والمياه والصرف الصحي، والأشغال العامة، في أسرع وقت ممكن، من أجل القيام بمهامهم بما يخدم المواطن بفزان. كما طالب بإلغاء أي قرارات لا تدعم فزان وأبناءها، داعياً لعقد اجتماع طارئ لجمع مكونات فزان ونخبها وخبرائها، سيتم الإعلان عنه عبر لجان التواصل بالبلديات.

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