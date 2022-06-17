الفريق أول الناظوري والفريق أول الحداد: المؤسسة العسكرية تدعم تطلعات الشعب في إنشاء دولة مدنية عبر التداول السلمي للسلطة

احتضنت العاصمة المصرية القاهرة، صباح اليوم الخميس، اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وبحضور الفريق أول عبدالرزاق الناظوري، والفريق أول محمد الحداد، ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، وذلك استكمالا للقاءات التشاورية التي أقيمت في مدينة سرت.

الفريق أول الناظوري، وفي كلمته التي نقلت تفاصيلها رئاسة الأركان بالمنطقة الغربية، أكد على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، ودمج المجموعات المسلحة حسب رغبتهم في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية، من أجل قيام دولة مدنية لا يقصى فيها أحد.

ومن جانبه ثمّن الفريق أول الحداد، جهود جمهورية مصر العربية التي استضافت اللقاء متمنياً أن يكون اللقاء القادم في أي مدينة من مدن ليبيا، مثنياً على عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، لما قامت به من خطوات إيجابية نحو تحقيق الاستقرار المنشود.

وأكد الفريق أول الحداد على أن المؤسسة العسكرية تدعم تطلعات الشعب الليبي في إنشاء دولة مدنية عبر التداول السلمي للسلطة، مطالباً الجميع بأن يكونوا يداً واحدة، من أجل ليبيا وأمنها، ولحماية حدودها وأراضيها وسيادتها، وكذلك على أهمية عودة النازحين واحتواء الجميع لرأب الصدع.

وأكد المجتمعين على حرمة الدم الليبي وعدم العودة للاقتتال، وأن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والدستور، وعدم تسييس المؤسسة العسكرية، ودعم الجهود لقيام الدولة المدنية، وتوحيد المؤسسة العسكرية لبناء جيش قوي بعيداً عن كل التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض.