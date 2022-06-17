داخلية الدبيبة: تقديم مساعدات مالية لأعضاء الوزارة بمناسبة عيد الأضحى

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة منتهية الولاية تقديم مساعدة مالية لأعضاء الوزارة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكدت داخلية عبد الحميد الدبيبة، عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن صندوق الرعاية الاجتماعية يقدم مساعدات مالية لأعضاء وزارة الداخلية وفقا لعدد من الضوابط والشروط والمتمثلة في أن يكون طالب الإعانة متزوجا وممن يتقاضون صافي مرتب 800 دينار فما دون مع تقديم شهادة مرتب وفقا لآخر مرتب تم صرفه وهو شهر مايو الفائت وتقديم شهادة تفيد بالوضع العائلي على أن تكون حديثة معتمدة عن السجل المدني.

وأشارت الداخلية إلى أن المعاملات تسلم من قبل المندوبين عن مكونات وزارة الداخلية شريطة استبفاءها للشروط المذكورة.