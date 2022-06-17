حكومة الدبيبة: تشكيل لجنة لدراسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي

أصدر مجلس وزراء ” حكومة الوحدة الوطنية ” قرارا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وعضوية وزيري الحكم المحلي والتخطيط المكلف ومسؤولين آخرين، تتولى دراسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي، على أن تقدم تقريرها في موعد أقصاه شهر.

وبموجب هذا القرار رقم (539)، لسنة 2022 تتولى اللجنة حصر الكميات المستوردة والكميات المنتجة محليا من الوقود سنويا وكذلك التكلفة الإجمالية للكميات المستوردة والكميات التي يتم إنتاجها محليا وتحديد قيمة الدعم النقدي لكل مواطن وفق ميزانية الدعم السنوية وتحديد السعر التوازني لأنواع الوقود المستخدمة للاستهلاك الإضافي وتحديد آلية توزيع الدعم النقدي على المواطنين وطرق تنفيذها.

وبحسب القرار تتولى اللجنة عقد لقاءات فنية وإعلامية مع المهتمين بهذا الملف والعمل على توضيح الإجراءات المتخذة للمواطنين كما يمكن للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في أداء مهامها على أن تقدم تقريرا مفصلا يعرض على مجلس الوزراء في مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور القرار.