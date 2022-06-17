حزب الجبهة الوطنية: حكومة باشاآغا حكومة موازية لن يكون لها أثر سواء اعتمد لها ميزانية أم لا

ليبيا – اعتبر رئيس حزب الجبهة الوطنية عبد الله الرفادي أن مجلس النواب منتهي الولاية من 4 سنوات.

الرفادي وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير” رأى أن البرلمان لم يقم خلال كل هذه السنوات بقرارات أو إجراءات تخدم مصالح الأمة وتطلعاتها.

وأضاف: “قرارات البرلمان تصب في المصلحة الخاصة لأعضائه أو توجهات الدول التي تهيمن عليه ويخدم مصالحها، والحكومة التي يقول إنه اعتمد ميزانية لها هي حكومة أتى بها بطرق شهد عليها الشعب الليبي كله، وهي حكومة موازية لن يكون لها أثر سواء اعتمد لها ميزانية أو لا”.

الرفادي قال: إن حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة ستظل الحكومة العاملة وستسير أعمالها وفق الإجراءات المتبعة من المصرف المركزي.

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