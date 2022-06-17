هيئة أركان الدفاع الإيطالية تطّلع على عمل فرقة أبقراط الطبية في مصراتة

قام الجنرال فرانشيسكو باولو فيليولو، رئيس العمليات المشتركة لهيئة أركان الدفاع الإيطالية، بزيارة إلى ليبيا، الخميس، للاطلاع على عمل فرقة أبقراط الطبية والمؤلفة من 200 جندي في مصراتة، حسب ما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وكانت هيئة أركان الدفاع الإيطالية قد أعلنت بتاريخ 2 يونيو الجاري، أن الفرقة المنتشرة في ليبيا والتابعة لبعثة المساعدة والدعم الثنائية في ليبيا (مياسيت)، ستواصل مهمتها بالإضافة إلى فريق التدريب المتنقل من المدربين العسكريين والمدربين في المجال الصحي.

وسبق أن تم نشر هذه الفرقة عقب الاتفاق بين السلطات الإيطالية والليبية، في عام 2016، خلال الحرب في ليبيا ضد داعش، لتوفير الرعاية الصحية للسكان والجنود الليبيين المشاركين في العمليات العسكرية.

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