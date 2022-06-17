دغيم: نحن مقبلون على ثورة شعبية إن لم تُجرَ انتخابات هذا العام

علق عضو مجلس النواب” زياد دغيم ” على إقرار الميزانية لحكومة فتحي باشاآغا، مؤكدًا أن قانون الميزانية من القوانين الأساسية المكملة للدساتير، وإقراره يتم بأغلبية دستورية موصوفة محددة بالإعلان الدستوري.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لدغيم توقع فيها، أن يجيش كل طرف القانون لصالحه بما يعزز الانقسام ويهدد الودائع المصرفية وسقفها الائتماني ويؤثر على سعر الصرف، والنتيجة أوضاع الشعب أكثر سوءًا.

وأردف قائلآ: “تجاوزنا مرحلة الانسداد إلى انغلاق وانتهاء تسوية الصخيرات وربما عهد فبراير”.

واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته قائلآ: “نحن مقبلون على ثورة شعبية وحرب أهلية إن لم تُجرَ انتخابات هذا العام”.