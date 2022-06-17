بالصور | شركة الكهرباء تطلق مشروع الطاقة الشمسية في منطقة السدادة بقدرة 500 ميجاوات

ليبيا – أطلق الخميس مشروع للطاقه الشمسية في منطقة السدادة، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، ورئيس مجلس إدارة الطاقات المتجددة، وعضو مجلس إدارة الشركة إلى جانب المدير الإقليمي للشرق الأوسط لشركة توتال إنيرجي الفرنسية، لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ميجاوات.

المشروع يأتي -بحسب المكتب الإعلامي لشركة الكهرباء- في إطار التعاون المشترك مع جهاز الطاقات المتجددة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لإدماج القدرات الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة بالشبكة الكهربائية.

بدوره ،قال رئيس مجلس إدارة الشركة وئام العبدلي في كلمته: “إن هذا المشروع هو الأول والأضخم في ليبيا، وإننا اليوم ننطلق فعليًا في هذا المشروع”.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة سعيهم لمواكبة التطور واستغلال مصادر الطاقة النظيفة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لسنة 2022 والتي تهدف الى ادماج ما قيمته 25% من القدرات الإنتاجية.

من جانبه، أعرب المدير الإقليمي للشرق الأوسط لشركة توتال إنيرجي عن شكره للشركة العامة للكهرباء واللجنة التي تم تكليفها للتحاور معنا، قائلًا: “من المهم أن أكون هنا وإن فرقنا ستعمل على إنجاز هذا المشروع”.

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