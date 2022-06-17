حمودة: إنشاء المركز الوطني للتخييم لرفع قدرة وكفاءة الشباب

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية ” محمد حمودة ” عن إنشاء منطقة حرة تسمى “المنطقة الحرة الخمس” للأغراض التجارية والخدمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده حمودة بشأن اجتماع مجلس الوزراء العادي السابع لعام 2022 أكد فيه، أنه تم منح الإذن للمنطقة الحرة مصراتة بإجراء التعديلان على اللوائح المنظمة للعمل بالمنطقة بما يؤدي إلى الانتقال من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني.

كما أشار حمودة إلى أنه تم اعتماد وإقرار العمل بجدول المرتبات الموحد بناء على القانون رقم 12 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية بشأن علاقات العمل والذي منح مجلس الوزراء اختصاص إصدار جدول المرتبات.

ولفت الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، إلى أنه تمت إضافة صفة نائب رئيس المجلس المحلي للشباب على أن تكون صفة النائب لشابة يتم انتخابها من أعضاء المجلس إلى جانب الموافقة على إصدار قرار بإنشاء المركز الوطني للتخييم والاصطياف بما يحقق رفع قدرة وكفاءة الشباب.

مؤكدآ أيضآ منح الإذن لوزارة النفط والغاز لإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية لجدوى إنشاء مشروع أنبوب غاز من دولة نيجيريا عبر النيجر أو تشاد إلى أوروبا عبر ليبيا إلى جانب توقيع اتفاقية شراء الطلقة من شركة “أي جي للطاقة” بمشروع غدامس للطاقة الشمسية بسعة إجمالية 200 ميجاوات بالإضافة إلى إطلاق مشروع للطاقة الشمسية في منطقة السدادة بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ميجاوات.