أبو سديل: الميزانية العامة يجب أن تخضع لضوابط دستورية من حيث الاعتماد والتنفيذ

ليبيا – قال مقرر مجلس الدولة الاستشاري العجيلي أبو سديل إن الميزانية العامة للدولة تشريع يحدد أبواب وآليات الإنفاق ويجب أن تخضع لضوابط دستورية من حيث الاعتماد والتنفيذ.

أبو سديل وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير” أوضح أن ضوابط ميزانية الدولة سوف تكون محل اعتبار لدى المصرف المركزي، كونه الجهة المختصة بتنفيذ الميزانية، لا سيما في ظروف وجود حكومتين (حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية