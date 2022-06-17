وهيبة: المنفي وصالح ناقشا في القاهرة سبل الخروج من الانسداد السياسي والوصول للانتخابات

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال زيارة قصيرة للعاصمة المصرية أمس الأربعاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح .

الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوي وهيبة وفي تصريح لوكالة الانباء الليبية “وال” صرحت بأن اللقاء تناول الوضع السياسي في البلاد، وسبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي بالوصول لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

كما تناول اللقاء –بحسب وهيبة – أهمية إنجاح عمل لجنتي مجلسي الدولة والنواب في القاهرة، ونتائج ملف المصالحة الوطنية مع اقتراب الرئاسي من وضع التفاصيل الأخيرة للمشروع.

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