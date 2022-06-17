العمامي: القبض على تشكيل عصابي في بنغازي سرق أكثر من 15 سيارة حديثة

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أعلن رئيس قسم النجدة بنغازي عميد جمال العمامي القبض على تشكيل عصابي خطير متخصص في سرقة السيارات الحديثة بالمدينة.

وقال العمامي لأخبار ليبيا 24، اليوم الجمعة، إن التشكيل العصابي يمتهن سرقة السيارات الحديثة.

مؤكدا أنه بعد التحري وجمع المعلومات تم القبض على الشخص الذي شكل هذة العصابة.

وأضاف أنه تمت عملية الضبط في منطقة شبنة، والانتقال بهم إلى القسم لمباشرة الاستدلال والتحقيق معهم.

وأوضح العمامي، أن التشكيل العصابي اعترف بسرقة أكثر من 15 سيارة حديثة، وتم استعادة بعض السيارات المسروقة.

مشيراً إلى أنه فور انتهاء التحقيقات ستتم أحالتهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.