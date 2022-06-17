دعوة أممية لتمديد ولاية البعثة المستقلة لتقصّي الحقائق في ليبيا | أخبار ليبيا 24

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أكدت بعثة الأمم المتحدة دعوة الرؤساء المشاركون من هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمجموعة عمل القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان المنبثقة من عملية برلين لتمديد ولاية البعثة المستقلة لتقصّي الحقائق في ليبيا.

واوضح الرؤساء أن التمديد لكي تتمكّن البعثة من مواصلة عملها المهم للتقدّم لحقوق الإنسان وتحقيق السلام المستدام.

فضلا عن النهوض بمصالحة وطنية قائمة على أسس حقوق الإنسان في ليبيا.

وأثنى الرؤساء على السلطات الليبية لدعمها وتيسيرها عمل بعثة تقصّي الحقائق داعيين الحكومة لمواصلة دعم ولاية البعثة.

وجاء في نص الدعوة “تدعو بعثة تقصّي الحقائق للنهوض بحقوق الإنسان والمحاسبة عبر البلاد من خلال دعم التعاون الفنّي،”.

ويقول الرؤساء المشاركون “سيساعد عملُ بعثةِ تقصّي الحقائق على تسليط الضوء على قضايا وتوجهّات رئيسية وضمان سماع أصوات الضحايا في ليبيا وعلى تحقيق العدل والمحاسبة على هذه الجرائم.”

وكان قد أسّسَّ مجلسُ حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بعثةَ تقصّي الحقائق في 2020.

وأوكل إليها مهمةَ التحقيق في الخروقات والإساءات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي.

المهمة حددت بدء التحقيقات من تاريخ 2016.

ومن المتوقع أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بمناقشة تمديد ولاية البعثة في دورة انعقاده الـ50 التي ستنعقد في جينيف ما بين 13 يونيو و8 يوليو.