شوبار: مصرف ليبيا المركزي لا يمكن أن يصرف الأموال لحكومة باشاغا

هاجم المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد شوبار إصدار مجلس النواب، قانون الميزانية الجديدة المقدم من قبل الحكومة الليبية بقيادة فتحي باشاغا.

وقال شوبار في تصريحات صحفية إن كل ما يقوم به النواب من إجراءات متعلقة بتسمية حكومة موازية مخالف لمخرجات ملتقى الحوار وقرار مجلس الأمن، وفق زعمه.

وأضاف أن مصرف ليبيا المركزي لا يمكن أن يتعامل مع حكومة موازية ويصرف لها الأموال.، بحسب قوله.

وادعى شوبار أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي تعترف بالحكومة الموازية، وأنها تقوم بحمايتها وهذا ما لن يسمح به المجتمع الدولي.

وتابع شوبار: المصرف المركزي سيتعامل مع حكومة الوحدة إلى حين تشكيل حكومة جديدة برعاية الأمم المتحدة، بحسب تعبيره.