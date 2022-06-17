أعلنت بلدية بنغازي تنفيذ خطوط إنارة عامة بمنتطقتي الطليحة ووادي القطارة بطول 17 كيلومترا.

وقالت البلدية في بيان مقتضب، إنه جرى توريد وتركيب أعمدة وكشافات إنارة عامة بمنطقتي الطلحية ووادي القطارة من البوابة الإلكترونية الطلحية إلى خزان الطلحية بطول 17 كيلومترا، إضافة إلى امتداد شارع «الغاز» بوادي القطارة بطول 5 كيلومترات.

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وتنفذ هذه الأعمال تحت إشراف مكتب المشروعات ببلدية بنغازي ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار للمدينة.

إنارة منطقتين في بنغازي، 16 يونيو 2022. (بلدية بنغازي)

إنارة منطقتين في بنغازي، 16 يونيو 2022. (بلدية بنغازي)