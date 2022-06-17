الأبلق: مجلس النواب ما زال يصر على عبثه واستمرار مسلسل الفوضى في ليبيا

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان أن مجلس النواب ما زال يستمر في عبثه السياسي، والخطوة سبقتها خطوات وهي تكليف حكومة بديلة، والتعديل الدستوري الثاني عشر، ولجنة الـ 24 التي تجتمع في القاهرة، وهذه إشكالية كبرى في المسار الدستوري الليبي بعدم الوصول لانتخابات.

الأبلق اعتقد خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد أن الجلسة التي عقدت من خلال التسريبات والاتصالات تبين أن المجتمعين هناك لا يتجاوزون الـ 60 نائبًا، والصور التي يمكن الاطلاع عليها من صفحة الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق يستطيع أي شخص معرفة العدد هناك من خلالها، وما أعلن من أن هناك 103 نائبًا وهم وهراء.

وأكد على أن مجلس النواب ما زال يصر على عبثه واستمرار مسلسل الفوضى في ليبيا بالتعاون مع مجلس الدولة.

وأوضح أن ما يحدث هو خرق للقانون والاتفاق السياسي الليبي وللإعلان الدستوري والنظام الداخلي المنظم لعمل مجلس النواب، فهل هناك توافق بوجود مجموعة من أعضاء مجلس الدولة في سرت؟ وهل هذا دليل على أن مجلس الدولة قام بإقرار الميزانية المقدمة من حكومة فتحي باشاآغا؟

ونوّه إلى أن هناك إشكالية كبيرة جدًا في حكومة باشاآغا ورفضًا في جلسة رسمية من مجلس الدولة في مسألة التعديل الدستوري الثاني عشر وما نتج عنه وهذه مسائل جوهرية، داعيًا محمد الحافي رئيس المحكمة العليا إلى دعوة الجمعية العمومية للمحكمة العليا لفتح طعون دستورية ليقول القضاء كلمته.

كما أضاف: “جلسة مجلس النواب في موضوع إقرار الميزانية إذا كان هناك عدد حقيقي والذي هو 98 الذي أعلن عنهم بليحق لماذا لم تنقل هذه الجلسة؟ التصويت الإلكتروني مخالف للائحة وعبارة عن منظومة إلكترونية لتحقيق الشفافية المطلقة كما في البرلمانات الأخرى للتصويت. تكليف حكومة باشاآغا وتكليف الحكومات عادة يتم بالاقتراع السري وهذا لم يتم وكل هذه خروقات، الحكومة غير الشرعية من أعدت الميزانية، كيف مجلس النواب يذهب في هذا المسار ويقول بمنع الفساد؟”.

واستطرد: “من يغلق النفط تحت مليشيات حفتر، هناك أطراف تريد إدخال حكومة باشاآغا التي رفضت في الغرب الليبي لطرابلس، عند ذلك تم الزج بالنفط وقفل مصدر قوت الليبيين الوحيد من أجل مكاسب سياسية. نحتاج لتوافق ما بين الليبيين ولا يتم هكذا عن طريق المغالبة وطرف يغلب الآخر، نحن أصبحنا نحتكم للسلاح منذ عام 2014، لماذا لا نذهب لمسار انتخابي في أقرب الآجال؟ الليبيين سئموا من مجلس الدولة الجاثم على قلوبهم من 2010 ومجلس النواب من 2014، لا يلومون القذافي أنه جلس 42 سنة، هؤلاء حتى 5 سنوات أخريات لن يخرجوا من المشهد. كفانا عبثًا وتدخلات دولية ولنحتكم للصندوق”.

وتابع: “أدعوا الصديق الكبير إلى أن يصرف ميزانية 1/12 من البنود الأساسية، حتى حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي أتوا بطريقة توافق في تونس وتم اختيارهم في جنيف ولم يخترهم الشعب الليبي، لذلك ينتهون في يونيو ولا نريد استبدال حكومة الدبيبة حتى وإن كانت منتهية الولاية، لا بد أن يبقيا حتى إجراء الانتخابات، الآن يعملون على مسار عدم التوافق والفوضى السياسية، في الداخل الليبي نقلوا الصراع السياسي في العاصمة وقاموا بقفل النفط، وما يحدث في القاهرة من لجنة الـ 24 والتي جاءت وفتحت مسودة الدستور التي أعدتها الهيئة التأسيسية كمسودة للدستور بغرض طرحها ووضعها للاستفتاء على الدستور أصبح الـ 24 يقرؤون في مواد هذه المسودة ويعدلونها كما يشاؤون، هذه يسمونها المواد الخلافية”.

ورأى أن ما يقوم به عبد القادر حويلي ومن معه في مصر وعقيلة صالح سيعد قانونًا للاستفتاء عليه وطرحه للشعب الليبي، وهذا ضرب لعمل الهيئة التأسيسية التي وصلت لتوافقات منذ 2014، وكان مخاضًا عسيرًا لإنجاز المسودة، وهذا لا يحق لهم ويجب طرح المسودة دون تعديلات عليها. بحسب قوله.

وزعم أن ما يحدث عبارة عن صفقة بين مجلس الدولة والنواب للبقاء في المشهد السياسي؛ لأن هناك دولًا إقليمية متداخلة شكلت “فيتو” على الانتخابات في ليبيا. وفقًا لتعبيره.

وفي الختام نوّه إلى ضرورة نسيان الماضي لكن ليس بهذا المسار الحالي الذي سيؤدي لمزيد من الفوضى، مشددًا على ضرورة الوصول لتوافق حقيقي ومصالحة وإجراء الانتخابات لتحقيق استقرار حقيقي.

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