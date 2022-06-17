بدء اجتماعات توحيد المؤسسات السيادية الرقابية في تونس | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24_متابعات

انطلقت بفندق ماريوت بتونس أمس الخميس فعاليات برنامج عمل اللجنه العليا لتوحيد المؤسسات بالتعاون مع هيئة الامم المتحده وبرنامج الامم المتحده الانمائي في ليبيا UNDP ومعهد الولايات المتحده الامريكيه للسلام USIP، وذلك للشروع في توحيد اهم المؤسسات السياديه الرقابية.

وأفاد المكتب الإعلامي لمجلس التخطيط الوطني أن الاجتماع شمل حضور اللجان المشكلة من طرابلس والبيضاء.

وضمت اللجان لجنة 5+5 المشكلة من ديوان المحاسبة الليبي ولجنة 4+4 المشكلة من هيئة الرقابة الإدارية

وأفتتح الجلسه مفتاح الحرير رئيس مجلس التخطيط الوطني ورئيس اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات الوطنية مؤكدا على تغليب مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات.

واوضح المكتب أن الحاضرين أكدو على حل كل الاشكالات القائمه التي تعترض عمل توحيد هاتين المؤسستين.

مؤكدين مواصلة العمل حتي انهاء الانقسام المؤسسي والعمل على ان يكونو شركاء للجنه في توحيد باقي المؤسسات الوطنيه.

وعرض عبدالله الحاسي عضو لجنة توحيد المؤسسات عرض ورقة عمل حول انقسام المؤسسات.

فضلا عن اشكال وانواع الانقسام وتاثيره علي الاقتصاد الوطني وكذلك اداء العمل والدروس المستفاده .

في حين تم انهاء جلسة عمل اليوم الأول وفق جدول الاعمال المحدد.

كما اجتمع رؤساءاللجان الاربعه بلجنه توحيد المؤسسات للمشاركه في إعداد جدول الاعمال والاستناره بافكارهم ومقترحاتهم.

في حين اوضح المكتب الإعلامي أن الجلسات مستمر حتي 21 يونيو الجاري.