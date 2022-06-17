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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 17 يونيو 2022

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 17 يونيو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة الاجواء لا تشهد تغير يذكر في حالة الطقس حيث تبقى الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28 – 34)مْ على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (27 – 31)مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية بوجه عام.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36 – 39)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: صافية بوجه عام.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37 – 39) مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:17)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:58).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 الجوية التنبو 2022 الجمعة الجوية التنبوات اليوم 22 21 المدينة (م(اليوم) 22 30 29 29 22 22 يفرن الزنتان 32 22 22 33 35 29 السماء 23 22 21 18 17 17 18 21 28 27 صافيا السماء السماء 34 30 29 28 27 27 27 24 22 22 23 21 18 17 17 18 20 28 26 24 26 28 27 28 السحب شحات درنة طبرق السماء 28 27 37 28 36 السماء صافية السماء صافية السماء صافية السماء أوباری سبها 37 28 صافية صافية السماء 38 37 غات السرير 28 28 28 27 الكفر‏'‏

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