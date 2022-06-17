حمزة: الشعب الليبي أكثر إصراراً على التمسك بالسلام ونبذ الكراهية

قال أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الشعب الليبي يتمسك بالسلام ونبذ الكراهية وإنهاء المراحل الانتقالية رغم ما مر به من أزمات.

وأوضح حمزة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الشعب الليبي جراء ما مر به من حروب أهليه ونزاعات مسلحة وما لحق به من معاناة إنسانية، بات اليوم أكثر إصراراً على التمسك بالسلام ونبذ العنف والكراهية، وإنهاء المراحل الانتقالية.

وتابع حمزة:” يتطلع الشعب الليبي لإجراء الإنتخابات وتلبية تطلعاته ومطالبه وأماله المشروعه في بناء دولة آمنة ومستقرة”.