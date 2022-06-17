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«الأرصاد»: طقس معتدل على أغلب المناطق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عدم حدوث تغير يذكر في حالة الطقس، اليوم الجمعة، حيث تبقى الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
– حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
– الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. 
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و34 درجة مئوية على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
– حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
– الرياح: شمالية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 27 و31 درجة مئوية.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
– حالة السماء: صافية بوجه عام. 
– الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. 
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:
– حالة السماء: صافية بوجه عام.
– الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و39 درجة مئوية.

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بوابة الوسط

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