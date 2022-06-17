دي مايو يجدد دعم بلاده الكامل لتحقيق الاستقرار في ليبيا

ليبيا – ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو علاقات التعاون الثنائي بين البلدين خاصة ملف الهجرة غير الشرعية .

الاجتماع الذي عقداه الخميس بالعاصمة الإيطالية روما بحسب ماذكرت وكالة الأنباء الليبية “وال” بحث عدد من الملفات آخرها التطورات السياسية في ليبيا والمنطقة، وسُبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين خاصة في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وعدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وجدد الوزيران دعمهما للجهود التي تبذلها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ومشاورات لجنة المسار الدستوري التي تُقام في القاهرة برعاية من بعثة الأمم المتحدة؛ من أجل الوصول للقاعدة الدستورية، وتحقيق الانتخابات في أقرب وقت ممكن لتعزيز السلام والاستقرار فى ليبيا.

بدوره،أكد الوزير الإيطالي دعم بلاده الكامل لاستقرار ليبيا.

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