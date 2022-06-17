استمرار درجات الحرارة المعتدلة على أغلب مناطق ليبيا | أخبار ليبيا 24

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توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الجمعه عدم وجود تغير يذكر في حالة الطقس حيث تبقى الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا.

وافاد إن المناطق الممتدة من رأس اجدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء بها صافية.

فضلا عن ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة ما بين 28 و34 درجة مئوية على أغلب المناطق.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فالسماء صافية إلى قليلة السحب.

والرياح شمالية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 27 و31 درجة مئوية على أغلب المناطق.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة ما بين 36 و39 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو فستكون السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة ما بين 37 و39 درجة مئوية.