حمودة: مصرف ليبيا المركزي لن يعتمد ميزانية باشاغا  

استبعد الناطق باسم حكومة الوحدة المؤقتة، محمد حمودة، اعتماد مصرف ليبيا المركزي قانون الميزانية التي أقرها مجلس النواب والمقدرة بأكثر من 89 مليار دينار.

ووصف حمودة في مداخلة مع برنامج «المسائية» على قناة «الجزيرة مباشر»، إقرار البرلمان لمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة الليبية المكلفة من قبله برئاسة فتحي باشاغا بأنه أمور غير قانونية وغير دستورية، معتبرا إياه خطوة أحادية تهدف لعرقلة الوصول للانتخابات، وفق زعمه.

وقال حمودة إن مجلس النواب يهدف من خلال هذا الإجراء «إلى إعاقة التوافق على القاعدة الدستورية مع مجلس الدولة الليبي بهدف فرض أمر واقع»، مؤكدا أن «حكومة الوحدة الوطنية لن تعترف بموازنة حكومة فتحي باشاغا، وأن المصرف المركزي الليبي لن يعتمدها».

يذكر أن مجلس النواب أقر خلال جلسته أول من أمس الأربعاء مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022، الذي تقدمت به حكومة باشاغا للمجلس، بعد موافقة 103 نواب عليها، من بينها 98 عضوا صوتوا داخل القائمة و5 نواب صوتوا عبر الرسائل النصية، وفق ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وأكد بليحق أن الجلسة شهدت النصاب القانوني المطلوب.