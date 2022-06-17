ليبيا تشارك في المنتدى الاقتصادي الدولي بروسيا

يشارك وفد ليبي رفيع المستوى برئاسة وزير المالية والتخطيط بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، في المنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية.

ويشهد المنتدى مشاركة دولية واسعة لأكثر من 40 دولة من بينها ليبيا وينعقد حتى الـ 18 من شهر يونيو الجاري.

وأوضحت المصادر أن الدعوة التي تلقتها وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية، من المستشار الخاص للرئيس الروسي انطوان كوبيا كوف، تُشكل تطورا لافتًا باعتبارها المشاركة الخارجية الأولى لوفد رسمي من الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان لتمثيل الدولة الليبية بالخارج.