أمن بنغازي: القبض على شخص يمتهن السلب بسيارة مسروقة من “كوري”

تمكن مركز شرطة الكويفية” من القبض على شخص مطلوب لدى النيابة العامة، ويمتهن السلب من المواطنين بقوة السلاح واستخدم في كل هذه الوقائع مركبة مسروقة من شخص كوري الجنسية، وفقا لبيان صادر عن مديرية أمن بنغازي.

وأكدت مديرية أمن بنغازي، عبر حسابها على” فيسبوك” إن ذلك يأتي في إطار الخطة المُعدة من قبل رئيس مركز شرطة الكويفية مقدم طارق نجم لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون”.

وأضاف البيان:” وردت معلومات إلينا عن شخص من ذوي السوابق ومطلوب لدى النيابة العامة يمتهن سلب المواطنين بقوة السلاح ويستقل مركبة آلية نوع هيونداي سوناتا سوداء اللون ُُمُعتمة بالكامل لا تحمل لوحات معدنية وعليها شعار يخص القوات الخاصة.

واستطرد البيان:” وأفادت المعلومات عن المركبة سالفة الذكر بأن الشخص المطلوب قام بسرقتها من شخص كوري الجنسية بقوة السلاح وسلب مبلغ مالي منه”.

وعلى الفور، مشط أعضاء التحريات المنطقة، وعند مشاهدة المركبة بمنطقة الكويفية تم اللحاق بها وضبط المركبة والشخص الذي يستقلها وبتفتيشه احترازياً تم العثور بحوزته على سلاح نار نوع مسدس”.

ولفت البيان، إلى أنه تم الانتقال به إلى المركز وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعي م.ف.ف واعترف بالرماية على مواطن والاعتداء عليه بالضرب، كما اعترف بعمليات سلب للمواطنين بعدة مناطق.

واعترف أيضا بسرقته للمركبة الآلية التي يستقلها نوع سوناتا اللون أسود من شخص كوري الجنسية بعد الرماية عليه وسلب مبلغ مالي منه، مقراً بقيامه بتغيير معالم المركبة بالملصقات البيضاء وتعتيم الزجاج مستغلاً شعار القوات الخاصة الذي وضعه على الزجاج الخلفي للمركبة كي يوهم المواطنين بأن المركبة تتبع القوات الخاصة، بحسب البيان الصادر.

كما تم حضور مالك المركبة وتعرف عليها، فيما أحيل المتهم إلى النيابة العامة.