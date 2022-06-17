اجتماعات لجنة المسار الدستوري تتواصل في القاهرة لليوم السادس

انطلقت أعمال اليوم السادس ضمن الجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستوري بالعاصمة المصرية القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على ما أعلن، الجمعة، الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

وتستضيف القاهرة الجولة الثالثة والأخيرة من مشاورات لجنة المسار الدستوري المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة والتي بدأت الأحد الماضي وتستمر حتى 19 يونيو الجاري.

والثلاثاء الماضي، قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن الاجتماعات تواصل «العمل على إيجاد توافق في الآراء بشأن الإطار الدستوري اللازم لنقل ليبيا إلى الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن»، وأضافت في تصريح إلى موقع «عربي 21»، أن المشاورات «تشهد تقدمًا ملحوظًا».

توافق على 43 مادة جديدة

وارتفع عدد المواد المتوافق عليها إلى «180 مادة»، بعد إعلان وليامز، الإثنين، التوافق على «43 مادة جديدة» من مسوَّدة الدستور، تضاف إلى 137 مادة توافق عليها الوفدان خلال الجولة الثانية.

– السايح: في هذه الحالة يمكن إجراء الانتخابات في 2022

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– بليحق يتوقع نجاح الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة

– بليحق: طرح عدة مقترحات لتعديل مواد الحكم المحلي بمسودة الدستور خلال اجتماعات القاهرة

وتوقع الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، «نجاح» الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري، حيث أشار، الإثنين، إلى أن وفدي مجلسي النواب والدولة قطعا «مشوارًا كبيرًا في تعديل مسوَّدة الدستور» خلال الاجتماعات التي بدأت منذ أبريل الماضي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

السايح يحذر من تبعات تأخر التشريعات الانتخابية

إلى ذلك، قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن تأخير تسلم التشريعات الانتخابية بعد شهر يوليو المقبل يحول دون إتمام الانتخابات في العام الجاري، وأضاف أن المفوضية ستكون قادرة على تحديد موعد يوم الاقتراع في ديسمبر المقبل في حال تسلمها التشريعات الانتخابية التي تقرها القاعدة الدستورية في يوليو.

وأوضح السايح في حوار مع موقع «العين الإخبارية»، أمس الخميس، أن المفوضية تتابع عن كثب اجتماعات القاهرة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، التي تهدف إلى «إيجاد قاعدة دستورية أو مراجعة مشروع الدستور الذي صدر عن الهيئة التأسيسية في 29 يونيو2017 والاستفتاء عليه، أيهما أقرب إلى اتفاق الطرفين، من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتجديد الشرعية في أقرب الآجال الممكنة».

وأكد رئيس المفوضية أن عدم تسلم التشريعات الانتخابية، الشهر المقبل، سيترتب عليه تأجيل العملية الانتخابية لعدم قدرة المفوضية على إنجاز الاستحقاق مثلما حدث العام الماضي.

اجتماعات لجنة المسار الدستوري في القاهرة، 17 يونيو 2022. (عبدالله بليحق)

اجتماعات لجنة المسار الدستوري في القاهرة، 17 يونيو 2022. (عبدالله بليحق)

اجتماعات لجنة المسار الدستوري في القاهرة، 17 يونيو 2022. (عبدالله بليحق)