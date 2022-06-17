هل يذيب لقاء عقيلة والمشري جليد الخلاف حول المادة 183؟

أفاد موقع “عربي 21″، نقلاً عن مصدر ليبي، أن المشاورات الدستورية بين لجنتي مجلس النواب ومجلس الدولة شهدت خلافًا وحالة انسداد بشأن المادة 183 والتي تتحدث عن مصير القاعدة الدستورية.

وأشار الموقع إلى أن الخلاف كان بخصوص آلية تنفيذ القاعدة الدستورية وإقرارها واستصدار قوانينها، وهو ما دفع اللجنتين للطلب من البعثة دعوة رئيسي مجلسي النواب والدولة، عقيلة والمشري، إلى القاهرة؛ لمعالجة هذا الانسداد.

وذكر الموقع أن عقيلة صالح وصل بالفعل إلى القاهرة مساء الأربعاء فيما سيصل المشري في وقت لاحق قادمًا من تركيا، وأن لقاء سيجمع الرئيسين من أجل الخروج من الخلاف والانسداد.

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