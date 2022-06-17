عقب دعوة وليامز.. المشري يصل القاهرة للقاء المستشار صالح | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

وصل رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ تمهيدا للقاء رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح.

وتلقى المشري، أمس الخميس، دعوة رسمية من قبل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، للقاء المستشار صالح، وفق المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان له، أن المشري يدرس الجدوى من الزيارة في حل المشاكل الخلافية بالبلد، وعلى رأسها الانسداد الحاصل بالمسار السياسي والدستوري.

وأكد المشري أن الزيارة ليست غاية في حد ذاتها، وأن المهم هو جدية الطرف المقابل في إيجاد توافق وطني ينهي المراحل الانتقالية، من خلال تجديد الشرعية السياسية في ليبيا عبر انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم تضييع مزيد من الوقت في خلق أزمات جديدة يدفع ثمنها المواطن.

وفي تغريدة لها عبر تويتر، أمس الخميس، قالت وليامز، إن المستشار صالح، أعرب خلال لقائها معه، في القاهرة عن دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة في ليبيا وكرر الحاجة إلى إنهاء العمل على المسار الدستوري الذي يقوده الليبيون.

وأوضحت وليامز أنها التقت الخميس في القاهرة المستشار عقيلة صالح؛ لمناقشة الجولة الثالثة والأخيرة من محادثات لجنة المسار الدستوري الجارية في القاهرة لإيجاد إطار دستوري سليم وتوافقي لتمكين إجراء الانتخابات الوطنية ضمن جدول زمني ثابت في أقرب وقت ممكن.