المحجوب: “5+5” لن تسمح بالحرب تحت أي مبررات

أكد اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، دعم القيادة العامة لاجتماعات اللجنة العسكرية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال المحجوب، في تصريحات صحفية: “لا عودة للحرب”، لافتا إلى أن اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية مع رئيس أركان الجيش الليبي الفريق عبدالرازق الناظوري ونظيره بحكومة الوحدة المؤقتة محمد الحداد تضمنت التأكيد على أن يتم العمل على إجلاء كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد والعمل على زرع الثقة التي تعوّل على انعدامها أطراف مختلفة مصلحتها استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد.

وأضاف المحجوب أن الضباط الـ 12 التقوا بالمستشارة الأممية ستيفاني وليامز، وأكدوا عدم السماح بعودة الحرب تحت أي مبررات لتقويض السلم الذي تحقق من خلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف.

وشدد الضباط، وفقا للمحجوب، على ضرورة المضي قدما في تحقيق بنود الاتفاقية في حل المليشيات وتفكيكها ونزع سلاحها وإعادة تأهيل ودمج منتسبيها.

ونوه المحجوب إلى أن الاجتماعات تناولت ملف توحيد المؤسسة العسكرية من الكوادر العاملة وضرورة الخروج من دائرة تدوير الأزمة الليبية، خصوصا بعد ما وصل إليه حال المواطن والظروف التي صار عليه الوضع العام.