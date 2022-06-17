العباني: الأموال التي تنفق لحكومة الدبيبة يجب أن يحاسب عليها الكبير

ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن إقرار البرلمان لميزانية الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاآغا يجب أن يترتب عليه العديد من الإجراءات.

العباني وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أضاف أن الحكومة الجديدة لا يمكنها أن تمارس مهامها دون ميزانية، في ظل تقاسم السلطة بينها وبين حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة التي ترفض التسليم.

وأوضح أن إقرار الميزانية يظل دون أي جدوى ما لم يلتزم المصرف المركزي بصرف الميزانية للحكومة المكلفة والتي أقرت لها الميزانية.

واستبعد أن يتجه المصرف المركزي لصرف الميزانية لحكومة باشاآغا في ظل سيطرة حكومة الدبيبة على العاصمة، وكذلك الكتائب المسلحة.

وشدد على ضرورة أن يلتزم محافظ البنك المركزي بصرف الميزانية للحكومة الجديدة، وأن الأموال التي تنفق لحكومة الدبيبة يجب أن يحاسب عليها محافظ البنك.

وفيما يتعلق بخيارات الحكومة الجديدة، لفت العباني إلى أنها يمكن أن تتجه لاقتراض من المصارف التجارية أو طباعة الأموال، لكن هذا الإجراء يؤثر بدرجة كبيرة على سعر العملة الليبية.

وشدد على ضرورة أن تتعامل السفارات في الخارج مع الحكومة الجديدة، أن تفك ارتباطها بحكومة الدبيبة، وأن تنصاع للتعليمات الصادرة عن الخارجية بالحكومة الجديدة.

وبشأن تعامل المؤسسات الليبية مع حكومة الدبيبة، أوضح العباني أنها يجب أن تتعامل مع الحكومة المكلفة من البرلمان، باعتبارها الحكومة الشرعية.

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