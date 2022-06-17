وزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا يصل روسيا للمشاركة في منتدى اقتصادي | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

وصل وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية، أسامة حماد، على رأس وفد رفيع المستوى إلى سانت بطرسبرغ الروسية، لتمثيل ليبيا في المنتدى الاقتصادي الدولي.

وأشارت وزارة التخطيط في بيان لها، اليوم الجمعة، أن المنتدى يُعقد بمشاركة أكثر من 40 دولة بينها ليبيا.

ولفتت الوزارة إلى أن المنتدى الاقتصادي يعقد في القترة من 15 إلى 18 يونيو الجاري.

وقالت الوزارة في بيانها: “أن الدعوة التي تلقتها وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية من المستشار الخاص للرئيس الروسي، انطوان كوبيا كوف، تعتبر المشاركة الخارجية الأولى لوفد رسمي لتمثيل الدولة الليبية بالخارج”.