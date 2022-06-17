الجزائر تشارك في معرض المناطق الحرة بمصراتة

أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية «ألجكس» مشاركة المتعاملين الاقتصاديين في المعرض الدولي للمناطق الحرة بمدينة مصراتة الذي ينطلق في الفترة من 28 إلى 29 يونيو الجاري، تحت إشراف وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج.

ويهدف المعرض للتعريف بالمناطق الحرة، وأهميتها، وكذلك عرض فرص للاستثمار والتعاون في مجالات الصناعة والتجارة والاستيراد والتصدير واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمصارف والتأمينات والنقل، ودور هذه المناطق في دعم وتنويع الاقتصاد الليبي، وتوطين الصناعة.

وتعمل السلطات من خلال المعرض على تفعيل المناطق الحرة، وتنشيط تجارة العبور، وطرح الفرص الاستثمارية الواعدة بالمناطق كافة، ودعم قطاعات الصناعة والزراعة والطاقات المتجددة والنظيفة.

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المنطقة الحرة في مصراتة

والمنطقة الحرة بمصراتة هي منطقة محررة من كل القيود الضريبية والجمركية والتجارية والنقدية وغيرها، كما أنها أول منطقة اقتصادية حرة تأسست على الأراضي الليبية وفقًا للقانون رقم «9» لسنة 2000، بشأن المناطق الحرة وتجارة العبور، بهدف تنويع مصادر الدخل والرفع من مستوى أداء الاقتصاد المحلي.

واحتضنت العاصمة طرابلس فعاليات معرض «صنع في الجزائر» في الفترة بين 6 و 9 يونيو الجاري، بمشاركة أكثر من 120 متعاملا اقتصاديا جزائريا.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة إن السلطات الليبية تعمل مع الجانب الجزائري لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بإلغاء التعريفة الجمركية، واستئناف الرحلات الجوية، وفتح خط بحري مباشر يربط بين موانئ البلدين.