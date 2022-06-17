تمهيدا للقاء عقيلة صالح.. المشري يصل العاصمة المصرية القاهرة

العنوان-القاهرة

أكدت مصادر صحفية متطابقة، اليوم الجمعة، وصول رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ وذلك للقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بشأن المسار الدستوري والسلطة التنفيذية.

وكانت قد وجهت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، دعوة رسمية للمشري للقاء المستشار صالح.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، أن المشري يدرس الجدوى من الزيارة في حل المشاكل الخلافية بالبلد، وعلى رأسها الانسداد الحاصل بالمسار السياسي والدستوري.

وأكد المشري أن الزيارة ليست غاية في حد ذاتها، وأن المهم هو جدية الطرف المقابل في إيجاد توافق وطني ينهي المراحل الانتقالية، من خلال تجديد الشرعية السياسية في ليبيا عبر انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم تضييع مزيد من الوقت في خلق أزمات جديدة يدفع ثمنها المواطن، على حد تعبيره.

وكانت قد التقت المبعوثة الأممية تيفاني وليامز، أمس الخميس مع المستشار صالح في القاهرة، لافتة أنه أعرب عن دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة في ليبيا وكرر الحاجة إلى إنهاء العمل على المسار الدستوري الذي يقوده الليبيون.

وناقش الطرفان الجولة الثالثة والأخيرة من محادثات لجنة المسار الدستوري الجارية في القاهرة لإيجاد إطار دستوري سليم وتوافقي لتمكين إجراء الانتخابات الوطنية ضمن جدول زمني ثابت في أقرب وقت ممكن.