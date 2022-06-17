حكومة الوحدة تشكل لجنة لدراسة مقترح استبدال دعم الوقود

شكّل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لجنة تتولى وضع آليات استبدال دعم الوقود المباشر بالدعم النقدي.

وبحسب القرار، فإن اللجنة ستعمل على حصر كميات وقيمة تكلفة الوقود المستورد والكميات المنتجة بالداخل وتحديد القيمة المناسبة للحصول على الدعم لكل فرد مع وضع تقديرات للسعر التوازني للوقود المستهلك في السوق المحلية، فيما شدد القرار على ضرورة تقديم تقرير مفصل يُعرض على رئاسة الوزراء خلال موعد أقصاه شهر.

وتدعم ليبيا الوقود بنسبة كبيرة إذ يبلغ سعر لتر البنزين والديزل 150 درهمًا، فيما يبلغ سعر اللتر في السوق السوداء نحو دينارين وتهرب كميات كبيرة منه إلى دول الجوار مع تكلفة خسائر تقدر 750 مليون دولار سنويًا.

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