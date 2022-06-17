منظمة التجارة تعلن عن اتفاقيات جديدة لتعزيز الأمن الغذائي العالمي | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أعلنت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونغو، عن مجموعة كبيرة من القرارات التي حصلت على موافقات الدول الأعضاء على هامش المؤتمر الوزاري المنعقد في جنيف.

وقالت أوكونغو، في كلمتها، اليوم الجمعة، أمام الوفود المشاركة، إن “الاتفاقيات ستسهل الإجراءات التجارية بين الدول لتعزيز الأمن الغذائي العالمي ورفع براءات الاختراع بشكل مؤقت عن لقاحات كورونا”، بالإضافة إلى اتفاقية حماية الأحياء البحرية للدول الأعضاء للحد من الصيد الجائر.

وتناول المؤتمر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير الماضي، وانعكاسها على الاقتصاد العالمي.

كما تناول المؤتمر إمكانية مساهمة الدول الأعضاء في توفير الأمن الغذائي، والتقليل من القيود التجارية.