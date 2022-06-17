القبض على متهمين بسرقة أغنام في جادو

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الجمعة، ضبط أشخاص لم تحدد عددهم جراء اتهامهم بسرقة أغنام بالمناطق الرعوية في جادو.

ووردت بلاغات من عدد من المواطنين إلى مديرية أمن جادو تفيد بسرعة أغنامهم بالمناطق الرعوية، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية. وبعد جمع المعلومات عن الواقعة جرى تحديد المشتبه بهم بالقرب من إحدى أسواق البيع بمنطقة جادو، وقام عناصر قسم البحث الجنائي بمديرية أمن جادو بضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية.

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وخلال التحقيقات، اعترف المتهمون بسرقة الأغناء وبيعها إلى محال بيع اللحوم وتجار الأغنام. ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.