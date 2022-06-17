الدبيبة: ملعبا ‎طرابلس وبنغازي سيكونان جاهزين لاستضافة اللقاءات الكبيرة

وعد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة الجماهير الرياضية بإتاحة ملعبي طرابلس وبنغازي للمباريات الكروية الكبيرة.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر “تويتر”: “‏تحية لأهلي في مدينة ‎الجميل وهم يستضيفون لقاء ‎الديربي بين ‎ناديي الاتحاد والأهلي ضمن لقاءات الدوري الممتاز”.

وأعرب عن أمنيته في أن تسود الروح الرياضية اللقاء، متابعا: “أطمئن الجماهير الرياضية بأن ملعبي ‎طرابلس وبنغازي سيكونان جاهزين لاستضافة اللقاءات الكبيرة بعون الله”.

ومن المقرر أن يلتقي «الأهلي طرابلس» نظيره «الاتحاد» في تمام الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب الجميل في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثاني في مرحلة الإياب بالمجموعة الثانية في الدوري الليبي الممتاز.

وأعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الليبي لكرة القدم، أن مباراة الديربي ستقام تحت إدارة طاقم تحكيم أجنبي، على أن يتحمل الناديان المقابل المادي لطاقم الحكام.